Израильская Elbit Systems предлагает локализовать производство своей продукции в Азербайджане

Крупнейший частный оборонный концерн Израиля Elbit Systems предлагает локализовать производство своей продукции в Азербайджане совместно с местными партнерами.

Об этом Report заявил старший вице-президент, руководитель направления регионального развития бизнеса Elbit Systems Мики Левин на полях выставки ADEX-2026 в Баку.

По его словам, компания тесно сотрудничает с Азербайджаном и рассматривает возможности дальнейшего расширения взаимодействия.

Левин отметил, что отношения с Азербайджаном уже вышли за рамки исключительно делового сотрудничества.

"Это наш самый близкий заказчик, а сегодня уже и друг. Поэтому направления сотрудничества постоянно расширяются", - сказал он.

Одним из основных направлений сотрудничества Левин назвал локализацию производства продукции Elbit Systems совместно с партнерами в Азербайджане. Предполагается, что продукция будет предназначена для внутреннего рынка, региона и других стран.

Компания также рассматривает цифровизацию азербайджанской армии как одно из ключевых направлений сотрудничества. По словам Левина, стороны находятся на пороге начала этой работы.

Среди других перспективных направлений он выделил ракетную артиллерию, включая локализацию ее производства, а также барражирующие боеприпасы.