İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Erdem Tındaş: Birgə layihələrimizin Azərbaycan iqtisadiyyatına töhfə verməsinə çalışırıq

    Hərbi
    • 01 oktyabr, 2026
    • 12:14
    Erdem Tındaş: Birgə layihələrimizin Azərbaycan iqtisadiyyatına töhfə verməsinə çalışırıq

    Birgə istehsal layihələrinin Azərbaycanın yerli iqtisadiyyatına töhfə verə biləcək şəkildə reallaşdırılmasına səy göstərilir.

    Bunu Bakıda keçirilən "ADEX 2026" 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi çərçivəsində "Report"a açıqlamasında Türkiyənin "Armelsan Savunma" şirkətinin baş direktorunun Biznesin inkişafı və müqavilələr üzrə müavini Erdem Tındaş deyib.

    O, Azərbaycanın aidiyyəti dövlət qurumları və müxtəlif tərəfdaşlarla əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi yönündə danışıqlar aparıldığını vurğulayıb.

    Şirkət rəsmisi sərgidə bir sıra məhsullarının nümayiş etdirildiyini bildirib:

    "ADEX 2026 sərgisində Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələri və Azərbaycandakı digər tərəfdaşlarımız üçün faydalı olacağını düşündüyümüz dalğıc təyinetmə akustik sistemini, həmçinin dərin qazma fəaliyyətlərində istifadə olunan "Kaşif" pilotsuz sualtı dəniz nəqliyyat vasitələrimizi nümayiş etdiririk".

    VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026) Türkiyə Cümhuriyyəti
    Armelsan Savunma: Совместные производственные проекты внесут вклад в экономику Азербайджана
    Armelsan Savunma: Joint production projects to contribute to Azerbaijan's economy
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