Armelsan Savunma: Совместные производственные проекты внесут вклад в экономику Азербайджана

Совместные производственные проекты реализуются таким образом, чтобы вносить весомый вклад в экономику Азербайджана.

Об этом Report заявил заместитель генерального директора по развитию бизнеса и контрактам турецкой компании Armelsan Savunma Эрдем Тындаш в рамках проходящей в Баку 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2026.

Представитель компании подчеркнул, что в настоящее время ведутся активные переговоры с профильными государственными структурами и местными партнерами для дальнейшего развития сотрудничества.

По словам Э. Тындаша, на выставке ADEX-2026 компания демонстрирует передовые разработки:

"Мы представляем акустическую систему обнаружения водолазов, которая, как мы полагаем, будет полезна для Военно-морских сил и других партнеров Азербайджана, а также беспилотные подводные аппараты Kaşif, используемые в операциях глубоководного бурения".