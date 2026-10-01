Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Armelsan Savunma: Совместные производственные проекты внесут вклад в экономику Азербайджана

    Армия
    • 01 октября, 2026
    • 13:00
    Armelsan Savunma: Совместные производственные проекты внесут вклад в экономику Азербайджана

    Совместные производственные проекты реализуются таким образом, чтобы вносить весомый вклад в экономику Азербайджана.

    Об этом Report заявил заместитель генерального директора по развитию бизнеса и контрактам турецкой компании Armelsan Savunma Эрдем Тындаш в рамках проходящей в Баку 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2026.

    Представитель компании подчеркнул, что в настоящее время ведутся активные переговоры с профильными государственными структурами и местными партнерами для дальнейшего развития сотрудничества.

    По словам Э. Тындаша, на выставке ADEX-2026 компания демонстрирует передовые разработки:

    "Мы представляем акустическую систему обнаружения водолазов, которая, как мы полагаем, будет полезна для Военно-морских сил и других партнеров Азербайджана, а также беспилотные подводные аппараты Kaşif, используемые в операциях глубоководного бурения".

    Эрдем Тындаш Международная военная выставка ADEX-2026 Военная техника
    Erdem Tındaş: Birgə layihələrimizin Azərbaycan iqtisadiyyatına töhfə verməsinə çalışırıq
    Armelsan Savunma: Joint production projects to contribute to Azerbaijan's economy
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