İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Futzal üzrə hakim-inspektor Elçin Səmədli beynəlxalq oyuna təyinat alıb

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2026
    • 12:11
    Futzal üzrə hakim-inspektor Elçin Səmədli beynəlxalq oyuna təyinat alıb

    AFFA Hakimlər Komitəsinin üzvü, futzal üzrə beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Elçin Səmədli təyinat alıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, DÇ-2028-in əsas mərhələsində keçiriləcək Moldova – Fransa oyununda hakimlərin işinə qiymət verəcək.

    Qarşılaşma oktyabrın 20-də, Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da Moldovada baş tutacaq.

    Elçin Səmədli AFFA Hakimlər Komitəsi
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