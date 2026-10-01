Futzal üzrə hakim-inspektor Elçin Səmədli beynəlxalq oyuna təyinat alıb
Futbol
- 01 oktyabr, 2026
- 12:11
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AFFA Hakimlər Komitəsinin üzvü, futzal üzrə beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Elçin Səmədli təyinat alıb.
"Report" xəbər verir ki, o, DÇ-2028-in əsas mərhələsində keçiriləcək Moldova – Fransa oyununda hakimlərin işinə qiymət verəcək.
Qarşılaşma oktyabrın 20-də, Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da Moldovada baş tutacaq.
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