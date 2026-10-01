Dünya Bankı Orta Dəhlizin inkişafına 1,2 milyard dollar yatıracaq
- 01 oktyabr, 2026
- 12:09
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Dünya Bankı Qrupu 2027-ci ilin iyul ayına qədər Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun (TBNM, Orta Dəhliz) inkişafına dəstək çərçivəsində 1,2 milyard ABŞ dolları məbləğində investisiya öhdəlikləri götürmək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru Roland Prays bildirib.
O qeyd edib ki, hazırda Orta Dəhlizlə bağlı həyata keçirilən layihələr üzrə Dünya Bankı Qrupunun qüvvədə olan öhdəliklərinin ümumi portfeli 6,9 milyard dollara çatır: "Bu kapital qoyuluşları beynəlxalq maliyyə təşkilatları və özəl investorlardan əlavə 9,35 milyard dollar məbləğində birgə maliyyələşdirməyə imkan verir. Bundan başqa, bu, həmçinin layihədə iştirak edən ölkələrin hökumətləri tərəfindən öz vəsaitləri hesabına 2,2 milyard dolları dəyərində birgə maliyyələşmənin cəlb edilməsinə şərait yaradır", - R.Prays vurğulayıb.
Xatırladaq ki, Dünya Bankının "İnteqrasiya: Transxəzər Nəqliyyat Marşrutu boyunca yüksək səviyyəli ticarət logistikası" adlı hesabatına uyğun olaraq, TBNM 2040-cı ilə qədər fiziki infrastruktura 25 milyard dollardan çox kapital qoyuluşunun cəlb edilməsini tələb olunur.
Bununla yanaşı, sərmayələrin prioritet istiqamətləri dəmir yolu şəbəkələri, dəniz limanları və yol infrastruktudur.
Bundan başqa, "təminedici" investisiyalara təxminən 30 milyard dolların ayrılması tələb olunur. Buraya dəhlizi milli iqtisadiyyatlara inteqrasiya edən birləşdirici avtomobil və dəmir yolları, yük hərəkətini sürətləndirmək məqsədilə logistika qovşaqları və daxili terminallar, eləcə də bütün nəqliyyat şəbəkəsinin fasiləsiz fəaliyyətini təmin edən logistika avadanlıqları - hərəkət heyəti (lokomotivlər və vaqonlar), yükləmə-boşaltma texnikası və rəqəmsal platformalar daxildir.