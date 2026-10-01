İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Dünya Bankı Orta Dəhlizin inkişafına 1,2 milyard dollar yatıracaq

    İnfrastruktur
    • 01 oktyabr, 2026
    • 12:09
    Dünya Bankı Orta Dəhlizin inkişafına 1,2 milyard dollar yatıracaq

    Dünya Bankı Qrupu 2027-ci ilin iyul ayına qədər Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun (TBNM, Orta Dəhliz) inkişafına dəstək çərçivəsində 1,2 milyard ABŞ dolları məbləğində investisiya öhdəlikləri götürmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru Roland Prays bildirib.

    O qeyd edib ki, hazırda Orta Dəhlizlə bağlı həyata keçirilən layihələr üzrə Dünya Bankı Qrupunun qüvvədə olan öhdəliklərinin ümumi portfeli 6,9 milyard dollara çatır: "Bu kapital qoyuluşları beynəlxalq maliyyə təşkilatları və özəl investorlardan əlavə 9,35 milyard dollar məbləğində birgə maliyyələşdirməyə imkan verir. Bundan başqa, bu, həmçinin layihədə iştirak edən ölkələrin hökumətləri tərəfindən öz vəsaitləri hesabına 2,2 milyard dolları dəyərində birgə maliyyələşmənin cəlb edilməsinə şərait yaradır", - R.Prays vurğulayıb.

    Xatırladaq ki, Dünya Bankının "İnteqrasiya: Transxəzər Nəqliyyat Marşrutu boyunca yüksək səviyyəli ticarət logistikası" adlı hesabatına uyğun olaraq, TBNM 2040-cı ilə qədər fiziki infrastruktura 25 milyard dollardan çox kapital qoyuluşunun cəlb edilməsini tələb olunur.

    Bununla yanaşı, sərmayələrin prioritet istiqamətləri dəmir yolu şəbəkələri, dəniz limanları və yol infrastruktudur.

    Bundan başqa, "təminedici" investisiyalara təxminən 30 milyard dolların ayrılması tələb olunur. Buraya dəhlizi milli iqtisadiyyatlara inteqrasiya edən birləşdirici avtomobil və dəmir yolları, yük hərəkətini sürətləndirmək məqsədilə logistika qovşaqları və daxili terminallar, eləcə də bütün nəqliyyat şəbəkəsinin fasiləsiz fəaliyyətini təmin edən logistika avadanlıqları - hərəkət heyəti (lokomotivlər və vaqonlar), yükləmə-boşaltma texnikası və rəqəmsal platformalar daxildir.

    Roland Prays Dünya Bankı Orta Dəhliz (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi) Cənubi Qafqaz
    Роланд Прайс: ВБ вложит 1,2 млрд долларов в развитие Среднего коридора до лета 2027 года
    World Bank Group to commit $1.2B for Middle Corridor development by July 2027
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:38

    Raytheon Pentaqondan SM-6 raketlərinin tədarükünə dair 24,4 milyard dollarlıq müqavilə alıb

    Digər ölkələr
    05:13

    Tramp: İranla münaqişə Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl başa çata bilər

    Digər ölkələr
    04:50

    "The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyib

    Digər ölkələr
    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti