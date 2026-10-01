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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycan Yunanıstanla enerji və nəqliyyat bağlantılarının genişləndirilməsini müzakirə edib

    Energetika
    • 01 oktyabr, 2026
    • 12:06
    Azərbaycan Yunanıstanla enerji və nəqliyyat bağlantılarının genişləndirilməsini müzakirə edib

    Azərbaycan və Yunanıstan arasında ticarət və qarşılıqlı investisiyaların artırılması, enerji və nəqliyyat bağlantıları üzrə əməkdaşlığının genişləndirilməsi müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Bu barədə müzakirələr Azərbaycan-Yunanıstan Hökumətlərarası Komissiyasının VI iclasından əvvəl həmsədr, Yunanıstanın xarici işlər nazirinin müavini Teoharis Teoharis ilə görüşdə aparılıb.

    Nazir bildirib ki, görüşdə biznes əlaqələrinin konkret layihələrlə inkişafı istiqamətində atılacaq addımlar müzakirə edilib.

    Azərbaycan Yunanıstanla enerji və nəqliyyat bağlantılarının genişləndirilməsini müzakirə edib
    Azərbaycan Yunanıstanla enerji və nəqliyyat bağlantılarının genişləndirilməsini müzakirə edib

    Pərviz Şahbazov Azərbaycan-Yunanıstan əlaqələri Azərbaycan Energetika Nazirliyi
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    Азербайджан и Греция обсудили расширение энергетических и транспортных связей
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    Azerbaijan, Greece mull expansion of energy, transport ties
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