Азербайджан и Греция обсудили расширение энергетических и транспортных связей

Азербайджан и Греция обсудили увеличение торговли и взаимных инвестиций, а также расширение сотрудничества в сфере энергетических и транспортных связей.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в соцсети X.

По его словам, обсуждения состоялись на встрече с сопредседателем азербайджано-греческой межправительственной комиссии, заместителем министра иностранных дел Греции Теохарисом Теохарисом перед VI заседанием комиссии.

Министр отметил, что на встрече обсуждались шаги по развитию деловых связей через конкретные проекты.