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    Азербайджан и Греция обсудили расширение энергетических и транспортных связей

    Энергетика
    • 01 октября, 2026
    • 12:44
    Азербайджан и Греция обсудили расширение энергетических и транспортных связей

    Азербайджан и Греция обсудили увеличение торговли и взаимных инвестиций, а также расширение сотрудничества в сфере энергетических и транспортных связей.

    Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в соцсети X.

    По его словам, обсуждения состоялись на встрече с сопредседателем азербайджано-греческой межправительственной комиссии, заместителем министра иностранных дел Греции Теохарисом Теохарисом перед VI заседанием комиссии.

    Министр отметил, что на встрече обсуждались шаги по развитию деловых связей через конкретные проекты.

    Азербайджан и Греция обсудили расширение энергетических и транспортных связей
    Азербайджан и Греция обсудили расширение энергетических и транспортных связей

    Пярвиз Шахбазов Азербайджано-греческие отношения
    Фото
    Azərbaycan Yunanıstanla enerji və nəqliyyat bağlantılarının genişləndirilməsini müzakirə edib
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    Azerbaijan, Greece mull expansion of energy, transport ties
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