Азербайджан и Греция обсудили расширение энергетических и транспортных связей
Энергетика
- 01 октября, 2026
- 12:44
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Азербайджан и Греция обсудили увеличение торговли и взаимных инвестиций, а также расширение сотрудничества в сфере энергетических и транспортных связей.
Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в соцсети X.
По его словам, обсуждения состоялись на встрече с сопредседателем азербайджано-греческой межправительственной комиссии, заместителем министра иностранных дел Греции Теохарисом Теохарисом перед VI заседанием комиссии.
Министр отметил, что на встрече обсуждались шаги по развитию деловых связей через конкретные проекты.
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