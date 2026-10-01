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    В США провели испытание по обнаружению ядерных взрывов

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 08:55
    В США провели испытание по обнаружению ядерных взрывов

    США провели испытание по усовершенствованию технологий обнаружения ядерных взрывов.

    Как передает Report, это следует из заявления Национального управления ядерной безопасности США (NNSA), размещенного на сайте ведомства.

    "NNSA сегодня успешно осуществило подземный неядерный химический эксперимент с использованием взрывчатых веществ высокой мощности на Невадском полигоне национальной безопасности (NNSS), что улучшает возможность США распознавать ядерные взрывы малой мощности", - говорится в сообщении.

    В ходе эксперимента исследователи проводили измерения с использованием широкого спектра датчиков, включая акселерометры, сейсмометры, инфразвуковые и электромагнитные датчики, устройства для отбора проб химических веществ и радиоактивных индикаторов, а также метеорологические датчики.

    Как говорится в заявлении, испытание предназначалось в первую очередь для улучшения возможностей США распознавать взрывы, проводимые методом декаплинга, когда подземный взрыв происходит внутри воздушной или газовой полости, что снижает его сейсмический эффект.

    Военные учения Ядерный арсенал Соединенные Штаты Америки (США)
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