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    В Сабирабаде возобновили нарушенное из-за паводка движение по понтонному мосту

    Происшествия
    • 01 октября, 2026
    • 08:34
    В Сабирабаде возобновили нарушенное из-за паводка движение по понтонному мосту

    В Сабирабадском районе возобновлено движение транспорта по понтонному мосту через реку Кура.

    Как сообщает аранское бюро Report, открытие переправы значительно облегчило сообщение между селами Уладжалы, Газлы, Гурузма, Ковлар и Еникянд.

    Напомним, что 29 апреля текущего года в результате повышения уровня воды в Куре движение по мосту, соединяющему села Уладжалы и Гурузма, было нарушено.

    Две понтонные опоры моста, каждая длиной 6 метров, ушли под воду. По этой причине проход пешеходов и проезд транспортных средств по переправе стал невозможен, и жителям приходилось пользоваться альтернативной дорогой, преодолевая дополнительные 15-20 километров.

    В Сабирабаде возобновили нарушенное из-за паводка движение по понтонному мосту
    В Сабирабаде возобновили нарушенное из-за паводка движение по понтонному мосту
    В Сабирабаде возобновили нарушенное из-за паводка движение по понтонному мосту
    В Сабирабаде возобновили нарушенное из-за паводка движение по понтонному мосту
    В Сабирабаде возобновили нарушенное из-за паводка движение по понтонному мосту
    В Сабирабаде возобновили нарушенное из-за паводка движение по понтонному мосту
    В Сабирабаде возобновили нарушенное из-за паводка движение по понтонному мосту
    В Сабирабаде возобновили нарушенное из-за паводка движение по понтонному мосту
    В Сабирабаде возобновили нарушенное из-за паводка движение по понтонному мосту
    В Сабирабаде возобновили нарушенное из-за паводка движение по понтонному мосту
    В Сабирабаде возобновили нарушенное из-за паводка движение по понтонному мосту

    Река Кура Сабирабад
    Фото
    Sabirabadda panton körpünün üzərində hərəkət bərpa olunub
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