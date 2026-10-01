В Сабирабаде возобновили нарушенное из-за паводка движение по понтонному мосту
Происшествия
- 01 октября, 2026
- 08:34
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В Сабирабадском районе возобновлено движение транспорта по понтонному мосту через реку Кура.
Как сообщает аранское бюро Report, открытие переправы значительно облегчило сообщение между селами Уладжалы, Газлы, Гурузма, Ковлар и Еникянд.
Напомним, что 29 апреля текущего года в результате повышения уровня воды в Куре движение по мосту, соединяющему села Уладжалы и Гурузма, было нарушено.
Две понтонные опоры моста, каждая длиной 6 метров, ушли под воду. По этой причине проход пешеходов и проезд транспортных средств по переправе стал невозможен, и жителям приходилось пользоваться альтернативной дорогой, преодолевая дополнительные 15-20 километров.
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