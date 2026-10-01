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    Sabirabadda panton körpünün üzərində hərəkət bərpa olunub

    Hadisə
    • 01 oktyabr, 2026
    • 08:27
    Sabirabadda panton körpünün üzərində hərəkət bərpa olunub

    Sabirabad rayonunda Kür çayı üzərində yerləşən və bir neçə kəndi birləşdirən panton körpüdə nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunub.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, keçidin açılması Ulacalı, Qəzli, Quruzma, Kovlar və Yenikənd kəndləri arasında gediş-gəlişi əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdırıb.

    Xatırladaq ki, cari il aprelin 29-da Kürdə suyun səviyyəsinin artması nəticəsində Ulacalı və Quruzma kəndlərini birləşdirən körpüdə hərəkət dayandırılmışdı.

    Körpünün hər birinin uzunluğu 6 metr olan iki panton dayağı suda batmışdı. Bu səbəbdən piyadaların və nəqliyyat vasitələrinin keçidi mümkün olmayıb, sakinlər alternativ yoldan istifadə edərək əlavə 15-20 kilometr məsafə qət etməli olublar.

    Sabirabadda panton körpünün üzərində hərəkət bərpa olunub
    Sabirabadda panton körpünün üzərində hərəkət bərpa olunub
    Sabirabadda panton körpünün üzərində hərəkət bərpa olunub
    Sabirabadda panton körpünün üzərində hərəkət bərpa olunub
    Sabirabadda panton körpünün üzərində hərəkət bərpa olunub
    Sabirabadda panton körpünün üzərində hərəkət bərpa olunub
    Sabirabadda panton körpünün üzərində hərəkət bərpa olunub
    Sabirabadda panton körpünün üzərində hərəkət bərpa olunub
    Sabirabadda panton körpünün üzərində hərəkət bərpa olunub
    Sabirabadda panton körpünün üzərində hərəkət bərpa olunub
    Sabirabadda panton körpünün üzərində hərəkət bərpa olunub

    Yol hərəkətinin bərpası Körpü Sabirabad
    Foto
    В Сабирабаде возобновили нарушенное из-за паводка движение по понтонному мосту
    MiniBoss
    MiniBoss

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