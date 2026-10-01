Sabirabadda panton körpünün üzərində hərəkət bərpa olunub
Hadisə
- 01 oktyabr, 2026
- 08:27
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Sabirabad rayonunda Kür çayı üzərində yerləşən və bir neçə kəndi birləşdirən panton körpüdə nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunub.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, keçidin açılması Ulacalı, Qəzli, Quruzma, Kovlar və Yenikənd kəndləri arasında gediş-gəlişi əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdırıb.
Xatırladaq ki, cari il aprelin 29-da Kürdə suyun səviyyəsinin artması nəticəsində Ulacalı və Quruzma kəndlərini birləşdirən körpüdə hərəkət dayandırılmışdı.
Körpünün hər birinin uzunluğu 6 metr olan iki panton dayağı suda batmışdı. Bu səbəbdən piyadaların və nəqliyyat vasitələrinin keçidi mümkün olmayıb, sakinlər alternativ yoldan istifadə edərək əlavə 15-20 kilometr məsafə qət etməli olublar.
Son xəbərlər
05:38
Raytheon Pentaqondan SM-6 raketlərinin tədarükünə dair 24,4 milyard dollarlıq müqavilə alıbDigər ölkələr
05:13
Tramp: İranla münaqişə Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl başa çata bilərDigər ölkələr
04:50
"The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyibDigər ölkələr
04:17
"Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirirDigər ölkələr
03:36
Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayırFormula 1
03:02
Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdıDigər ölkələr
02:48
Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilərDigər ölkələr
02:06
Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıbDigər ölkələr
01:45