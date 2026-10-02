ÜST dünyada orta ömür uzunluğunun artdığını açıqlayıb
- 02 oktyabr, 2026
- 22:19
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Dünyada orta ömür uzunluğu artaraq koronavirus pandemiyasından əvvəlki səviyyəyə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) bəyanatında bildirilib.
ÜST 2000-2023-cü illər ərzində ölkələr və regionlar üzrə səhiyyə sahəsindəki tendensiyaları, o cümlədən gözlənilən ömür uzunluğunun, ölüm və xəstələnmə göstəricilərinin, eləcə də xəstəliklərin dinamikasını qiymətləndirib.
"2023-cü ildə dünyada gözlənilən orta ömür uzunluğu 73,3 yaşa çataraq pandemiyadan əvvəlki səviyyəyə yaxınlaşıb. Lakin sağlam ömür uzunluğu hələ də 2019-cu ilin göstəricisindən aşağıdır", - məlumatda qeyd olunub.
Bu gün yoluxucu olmayan xəstəliklər dünyada bütün ölüm hallarının 74 %-ni təşkil edir, halbuki 2000-ci ildə bu rəqəm 58 % idi.
Bununla yanaşı, demensiyadan ölüm üç dəfə artıb, narahatlıq pozuntuları və depressiya ilə bağlı sağlamlıq itkiləri isə pandemiya başlayandan sonra kəskin şəkildə artıb.
2023-cü ildə dünyada qeydə alınan 61 milyon ölüm halının 33 milyonu ölümün 10 əsas səbəbinin payına düşüb. Yoluxucu olmayan xəstəliklər bu 10 əsas səbəbdən 8-ni təşkil edib.
ÜST qeyd edib ki, ölüm hallarının əsas səbəbləri arasında ürəyin işemik xəstəliyi və insult da daxil olmaqla, ürək-damar xəstəlikləri, həmçinin xroniki ağciyər xəstəliyi və aşağı tənəffüs yollarının infeksiyaları da daxil olmaqla, tənəffüs sistemi xəstəlikləri yer alıb.