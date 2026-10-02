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    ÜST dünyada orta ömür uzunluğunun artdığını açıqlayıb

    Sağlamlıq
    • 02 oktyabr, 2026
    • 22:19
    ÜST dünyada orta ömür uzunluğunun artdığını açıqlayıb

    Dünyada orta ömür uzunluğu artaraq koronavirus pandemiyasından əvvəlki səviyyəyə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) bəyanatında bildirilib.

    ÜST 2000-2023-cü illər ərzində ölkələr və regionlar üzrə səhiyyə sahəsindəki tendensiyaları, o cümlədən gözlənilən ömür uzunluğunun, ölüm və xəstələnmə göstəricilərinin, eləcə də xəstəliklərin dinamikasını qiymətləndirib.

    "2023-cü ildə dünyada gözlənilən orta ömür uzunluğu 73,3 yaşa çataraq pandemiyadan əvvəlki səviyyəyə yaxınlaşıb. Lakin sağlam ömür uzunluğu hələ də 2019-cu ilin göstəricisindən aşağıdır", - məlumatda qeyd olunub.

    Bu gün yoluxucu olmayan xəstəliklər dünyada bütün ölüm hallarının 74 %-ni təşkil edir, halbuki 2000-ci ildə bu rəqəm 58 % idi.

    Bununla yanaşı, demensiyadan ölüm üç dəfə artıb, narahatlıq pozuntuları və depressiya ilə bağlı sağlamlıq itkiləri isə pandemiya başlayandan sonra kəskin şəkildə artıb.

    2023-cü ildə dünyada qeydə alınan 61 milyon ölüm halının 33 milyonu ölümün 10 əsas səbəbinin payına düşüb. Yoluxucu olmayan xəstəliklər bu 10 əsas səbəbdən 8-ni təşkil edib.

    ÜST qeyd edib ki, ölüm hallarının əsas səbəbləri arasında ürəyin işemik xəstəliyi və insult da daxil olmaqla, ürək-damar xəstəlikləri, həmçinin xroniki ağciyər xəstəliyi və aşağı tənəffüs yollarının infeksiyaları da daxil olmaqla, tənəffüs sistemi xəstəlikləri yer alıb.

    Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) Orta ömür
    ВОЗ сообщила о росте средней продолжительности жизни в мире
    World Health Organization reports rise in global life expectancy
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