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    ВОЗ сообщила о росте средней продолжительности жизни в мире

    Здоровье
    • 02 октября, 2026
    • 21:36
    ВОЗ сообщила о росте средней продолжительности жизни в мире

    Средняя продолжительность жизни в мире возросла и достигла уровня, который отмечался до пандемии коронавируса.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    ВОЗ оценила тенденции в сфере здравоохранения по странам и регионам за период с 2000 по 2023 год, включая динамику ожидаемой продолжительности жизни, показателей смертности и заболеваемости, а также болезней.

    "В 2023 году общемировой показатель ожидаемой продолжительности жизни восстановился до 73,3 года, приблизившись к уровню, предшествовавшему пандемии, однако ожидаемая продолжительность здоровой жизни остается ниже показателей 2019 года", - следует из пресс-релиза организации.

    На долю неинфекционных заболеваний сегодня приходится 74% всех случаев смерти в мире по сравнению с 58% в 2000 году.

    При этом смертность от деменции выросла втрое, а потери здоровья, связанные с тревожными расстройствами и депрессией, резко возросли после начала пандемии.

    В 2023 году на долю десяти основных причин смерти пришлось 33 миллиона из 61 миллиона летальных исходов, зарегистрированных во всем мире. Неинфекционные заболевания составили восемь из этих десяти основных причин.

    Так, главными причинами смертности стали сердечно-сосудистые заболевания, включая ишемическую болезнь сердца и инсульт, и заболевания органов дыхания, включая хроническую обструктивную болезнь легких и инфекции нижних дыхательных путей, указали в ВОЗ.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
    ÜST dünyada orta ömür uzunluğunun artdığını açıqlayıb
    World Health Organization reports rise in global life expectancy
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