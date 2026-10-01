Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2026) Финансы

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.10.2026) Финансы

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