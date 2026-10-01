Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.10.2026)

    Финансы
    • 01 октября, 2026
    • 09:06
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.10.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    96,97

    - 6,16

    36,12

    WTI (долл/барр)

    89,21

    - 0,34

    31,79

    Золото (долл/унция)

    4 205,80

    - 7,40

    - 135,30

    Индексы

    Dow-Jones

    50 906,05

    - 443,87

    2 842,76

    S&P 500

    7 651,54

    - 19,30

    806,04

    Nasdaq

    26 861,06

    63,52

    3 619,07

    Nikkei

    68 677,44

    1 816,94

    18 337,96

    Dax

    25 199,19

    - 200,02

    708,78

    FTSE 100

    10 606,00

    - 30,71

    674,62

    CAC 40 INDEX

    7 964,51

    - 71,36

    - 184,99

    Shanghai Composite

    3 832,66

    - 8,17

    - 136,18

    Bist 100

    11 947,18

    - 343,40

    685,66

    RTS

    854,58

    11,30

    - 259,55

    Валюта

    USD/EUR

    1,1321

    - 0,0010

    - 0,0424

    USD/GBP

    1,3252

    0,0026

    - 0,0221

    JPY/USD

    158,2200

    1,1400

    1,7700

    RUB/USD

    83,4778

    - 0,4273

    4,7278

    TRY/USD

    49,0353

    0,0217

    6,0791

    CNY/USD

    6,7064

    0,0018

    - 0,2826
    British Petroleum (BP) West Texas Intermediate (WTI) Доллар США Нефть марки WTI
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (01.10.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (01.10.2026)
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    09:09

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2026)

    Финансы
    09:06

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.10.2026)

    Финансы
    09:04

    В Теннесси первая за 200 лет казнь женщины оказалась неудачной

    Другие страны
    08:55

    В США провели испытание по обнаружению ядерных взрывов

    Другие страны
    08:46

    ЦАХАЛ устранил командира ХАМАС авиаударом в Газе

    Другие страны
    08:34
    Фото

    В Сабирабаде возобновили нарушенное из-за паводка движение по понтонному мосту

    Происшествия
    08:20
    Фото

    В Баку затруднено движение транспорта на 14 улицах и проспектах

    Инфраструктура
    08:09

    Yonhap: Сеул добивается разрядки в отношениях с Пхеньяном

    Другие страны
    07:45

    Неизвестные ИИ-агенты пытались взломать сайт правительства Канады

    ИКТ
    Лента новостей