Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.10.2026)
Финансы
- 01 октября, 2026
- 09:06
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|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
96,97
|
- 6,16
|
36,12
|
WTI (долл/барр)
|
89,21
|
- 0,34
|
31,79
|
Золото (долл/унция)
|
4 205,80
|
- 7,40
|
- 135,30
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
50 906,05
|
- 443,87
|
2 842,76
|
S&P 500
|
7 651,54
|
- 19,30
|
806,04
|
Nasdaq
|
26 861,06
|
63,52
|
3 619,07
|
Nikkei
|
68 677,44
|
1 816,94
|
18 337,96
|
Dax
|
25 199,19
|
- 200,02
|
708,78
|
FTSE 100
|
10 606,00
|
- 30,71
|
674,62
|
CAC 40 INDEX
|
7 964,51
|
- 71,36
|
- 184,99
|
Shanghai Composite
|
3 832,66
|
- 8,17
|
- 136,18
|
Bist 100
|
11 947,18
|
- 343,40
|
685,66
|
RTS
|
854,58
|
11,30
|
- 259,55
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1321
|
- 0,0010
|
- 0,0424
|
USD/GBP
|
1,3252
|
0,0026
|
- 0,0221
|
JPY/USD
|
158,2200
|
1,1400
|
1,7700
|
RUB/USD
|
83,4778
|
- 0,4273
|
4,7278
|
TRY/USD
|
49,0353
|
0,0217
|
6,0791
|
CNY/USD
|
6,7064
|
0,0018
|
- 0,2826
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (01.10.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (01.10.2026)
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