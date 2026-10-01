İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (01.10.2026)

    Maliyyə
    • 01 oktyabr, 2026
    • 09:00
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (01.10.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün

    qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    96,97

    - 6,16

    36,12

    Neft WTI (dollar/barel)

    89,21

    - 0,34

    31,79

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 205,80

    - 7,40

    - 135,30

    İndekslər

    Dow-Jones

    50 906,05

    - 443,87

    2 842,76

    S&P 500

    7 651,54

    - 19,30

    806,04

    Nasdaq

    26 861,06

    63,52

    3 619,07

    Nikkei

    68 677,44

    1 816,94

    18 337,96

    Dax

    25 199,19

    - 200,02

    708,78

    FTSE 100

    10 606,00

    - 30,71

    674,62

    CAC 40 INDEX

    7 964,51

    - 71,36

    - 184,99

    Shanghai Composite

    3 832,66

    - 8,17

    - 136,18

    Bist 100

    11 947,18

    - 343,40

    685,66

    RTS

    854,58

    11,30

    - 259,55

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1321

    - 0,0010

    - 0,0424

    USD/GBP

    1,3252

    0,0026

    - 0,0221

    JPY/USD

    158,2200

    1,1400

    1,7700

    RUB/USD

    83,4778

    - 0,4273

    4,7278

    TRY/USD

    49,0353

    0,0217

    6,0791

    CNY/USD

    6,7064

    0,0018

    - 0,2826
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.10.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (01.10.2026)
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