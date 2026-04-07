При обстреле Ирака со стороны Кувейта погибли три человека
Другие страны
- 07 апреля, 2026
- 20:25
При ракетном обстреле со стороны Кувейта жилого дома недалеко от иракской Басры погибли не менее трех человек, еще пятеро получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на представителей служб безопасности и здравоохранения Ирака.
По данным местной полиции, число погибших может возрасти, поскольку некоторые пострадавшие остаются под завалами.
