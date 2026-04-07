Küveytin İraqı atəşə tutması nəticəsində üç nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 07 aprel, 2026
- 20:31
Küveyt tərəfindən Bəsrə (İraq) yaxınlığında yaşayış binasının raket atəşinə tutulması nəticəsində ən azı üç nəfər həlak olub və beş nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq KİV-ləri təhlükəsizlik və səhiyyə xidmətlərinin nümayəndələrinə istinadən xəbər verir.
Qeyd olunur ki, polisin məlumatına görə, həlak olanların sayı arta bilər, çünki bəzi zərərçəkənlər dağıntılar altında qalmaqdadır.
Son xəbərlər
