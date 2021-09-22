Президента Чехии выписали из больницы

Президент Чехии Милош Земан, находившийся с 14 сентября в Центральном военном госпитале в Праге, в среду был выписан.

Президент Чехии Милош Земан, находившийся с 14 сентября в Центральном военном госпитале в Праге, был выписан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Mladá fronta DNES.

Земан направился из госпиталя в свою загородную резиденцию под Прагой - дворец Ланы в одноименном городке.

Президент пробыл в госпитале восемь дней. Там, согласно врачам, он находился по причине обезвоживания организма и из-за легкой усталости. Это была его самая длительная госпитализация во время пребывания на посту главы государства. Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек 16 сентября проинформировал, что медики не выявили серьезных проблем со здоровьем у Земана.