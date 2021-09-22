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Президента Чехии выписали из больницы

Президента Чехии выписали из больницы Президент Чехии Милош Земан, находившийся с 14 сентября в Центральном военном госпитале в Праге, в среду был выписан.
Другие страны
22 сентября 2021 г. 13:32
Президента Чехии выписали из больницы

Президент Чехии Милош Земан, находившийся с 14 сентября в Центральном военном госпитале в Праге, был выписан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Mladá fronta DNES.

Земан направился из госпиталя в свою загородную резиденцию под Прагой - дворец Ланы в одноименном городке.

Президент пробыл в госпитале восемь дней. Там, согласно врачам, он находился по причине обезвоживания организма и из-за легкой усталости. Это была его самая длительная госпитализация во время пребывания на посту главы государства. Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек 16 сентября проинформировал, что медики не выявили серьезных проблем со здоровьем у Земана.

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Версия на английском языке Czech president discharged from hospital
Версия на азербайджанском языке Çex Respublikasının Prezidenti xəstəxanadan buraxılıb

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