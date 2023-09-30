Президента Бразилии прооперировали

Операция президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по замене тазобедренного сустава прошла без осложнений. Глава государства уже находится в сознании.

Операция президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по замене тазобедренного сустава прошла без осложнений. Глава государства уже находится в сознании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил его лечащий врач Роберту Калил.

"Процедура прошла без осложнений, он уже пришел в себя после наркоза, разговаривает, через несколько часов его переведут в обычную палату", - сказал медик в ходе общения с прессой. Помимо планового протезирования тазобедренного сустава, главе государства также сделали блефаропластику.

Врачи полагают, что уже в субботу начнутся восстановительные процедуры. Выписать Лулу да Силву из больницы собираются в понедельник или вторник. Калил подчеркнул, что глава государства полон сил и находится в хорошей физической форме.

Ранее 77-летний глава государства, страдающий от артроза, несколько раз отменял мероприятия по состоянию здоровья. Он признавался, что постоянно испытывает боль из-за застарелой проблемы с тазобедренным суставом. По его словам, из-за этого он часто бывает в дурном расположении духа, становится раздражительным и нервным. Для решения этой проблемы ему необходима артропластика тазобедренного сустава, которая, однако, постоянно откладывалась из-за плотного рабочего графика.