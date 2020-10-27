Президента Алжира госпитализировали

Состояние здоровья президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, помещенного в столичный военный госпиталь, "не вызывает никакого беспокойства".

Состояние здоровья президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, помещенного в столичный военный госпиталь, "не вызывает никакого беспокойства".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном коммюнике администрации алжирского президента.

Глава государства был госпитализирован по рекомендации врачей, отмечается в коммюнике. "Состояние его здоровья стабильное и не вызывает никакого беспокойства", - указывается в документе. 74-летний глава государства из клиники продолжает выполнять свои обязанности.