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Президента Алжира госпитализировали

Президента Алжира госпитализировали Состояние здоровья президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, помещенного в столичный военный госпиталь, "не вызывает никакого беспокойства".
Другие страны
27 октября 2020 г. 22:08
Президента Алжира госпитализировали
Абдельмаджид Теббун

Состояние здоровья президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, помещенного в столичный военный госпиталь, "не вызывает никакого беспокойства".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном коммюнике администрации алжирского президента.

Глава государства был госпитализирован по рекомендации врачей, отмечается в коммюнике. "Состояние его здоровья стабильное и не вызывает никакого беспокойства", - указывается в документе. 74-летний глава государства из клиники продолжает выполнять свои обязанности.

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