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    Президент Южной Кореи поприветствовал желание КНДР участвовать в ОИ-2018 в Пхёнчхане

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поприветствовал желание КНДР направить делегацию на Олимпийские игры, которые пройдут в Пхёнчхане в феврале.

    Как передает Report, об этом сoобщает "Рёнхап".

    "Мы приветствуем и расцениваем это как согласие с нашим предложением воспользоваться Олимпиадой в Пхёнчхане как хорошей возможностью ради мира и улучшения отношений между Югом и Севером", - приводит его слова «Рёнхап».

    Ранее власти КНДР выразили желание направить делегацию на Олимпийские игры.

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