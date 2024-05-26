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Президент ЮАР заявил о готовности страны к проведению всеобщих выборов

Президент ЮАР заявил о готовности страны к проведению всеобщих выборов Южно-Африканская Республика полностью готова к проведению 29 мая свободных, прозрачных и честных всеобщих выборов.
Другие страны
26 мая 2024 г. 21:41
Президент ЮАР заявил о готовности страны к проведению всеобщих выборов

Южно-Африканская Республика полностью готова к проведению 29 мая свободных, прозрачных и честных всеобщих выборов.

Как передает Report, об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса в телевизионном обращении к нации.

"Страна готова к выборам, независимая избирательная комиссия провела всю необходимую работу для избрания нового состава парламента и региональных правительств, - сказал глава государства. - В ходе голосования мы определим направление, по которому наша страна будет развиваться в ближайшие годы".

Рамапоса сообщил, что силовые структуры провели необходимую работу, чтобы не допустить беспорядков в ходе предстоящих выборов. "Как и на предыдущих выборах, наши правоохранительные органы и службы безопасности провели интенсивную подготовку с тем, чтобы гарантировать проведение выборов в мирной обстановке и обеспечить всем гражданам свободную реализацию их права голоса, - отметил он. - Правоохранительные подразделения уже развернуты по всей стране, чтобы гарантировать недопущение нарушений или сбоев в избирательном процессе. Как и на всех выборах, которые мы проводили с 1994 года, мы ожидаем, что эти выборы пройдут в условиях мира и стабильности, будут свободными и справедливыми".

Глава государства призвал все партии, кандидатов, сторонников и каждого гражданина воздержаться от любых действий, которые могут помешать должному избирательному процессу. "Независимо от результата, пусть эти выборы еще больше укрепят нашу демократию и укрепят нашу приверженность ее защите", - заявил Рамапоса.

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