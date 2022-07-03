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Президент Узбекистана сообщил о пострадавших в Нукусе

Президент Узбекистана сообщил о пострадавших в Нукусе Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в выступлении в Жокаргы Кенесе Каракалпакстана в воскресенье заявил, что в результате событий 1 и 2 июля имеются жертвы.
Другие страны
3 июля 2022 г. 16:58
Президент Узбекистана сообщил о пострадавших в Нукусе

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в выступлении в Жокаргы Кенесе Каракалпакстана в воскресенье заявил, что в результате событий 1 и 2 июля имеются жертвы.

Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.uz, об этом заявил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

"К сожалению, среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов есть пострадавшие", процитировал главу Узбекистана Ш.Асадов.

Шавкат Мирзиёев назвал недавние беспорядки в Каракалпакстане попыткой нарушения территориальной целостности страны.

"Несмотря на созданные условия для свободного выражения гражданами своего мнения и воли на основе демократических принципов и правовых норм, некоторые злонамеренные силы пытаются дестабилизировать и расшатать ситуацию в Узбекистане, выбрав путь агрессии и насилия под предлогом протеста против конституционных реформ", - сказал президент Узбекистана.

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Версия на английском языке Mirziyoyev speaks about those injured during riots in Karakalpakstan
Версия на азербайджанском языке Mirziyoyev Qaraqalpaqda iğtişaşlar zamanı xəsarət alanlardan danışıb

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