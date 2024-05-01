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Во Франции мужчине вынесли приговор за письмо с угрозами чете Макронов

Во Франции мужчине вынесли приговор за письмо с угрозами чете Макронов Суд в Ле-Мане на северо-западе Франции приговорил 76-летнего мужчину к шести месяцам тюремного заключения за письмо с призывами "зарезать" президента страны Эмманюэля Макрона и его супругу Брижит.
Другие страны
1 мая 2024 г. 17:40
Во Франции мужчине вынесли приговор за письмо с угрозами чете Макронов

Суд в Ле-Мане на северо-западе Франции приговорил 76-летнего мужчину к шести месяцам тюремного заключения за письмо с призывами "зарезать" президента страны Эмманюэля Макрона и его супругу Брижит.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция France Bleu.

"Уголовный суд Ле-Мана рассмотрел дело 76-летнего мужчины по обвинению в оскорблении и угрозе убийством в адрес Эмманюэля и Брижит Макронов. Он был признан виновным и приговорен к шести месяцам тюрьмы", - сообщает радиостанция.

Письмо с призывами "зарезать" Макронов пожилой мужчина отправил 15 апреля своему социальному работнику.

Сообщается, что мужчина, бывший руководитель ИТ-проектов, сделал фотомонтаж с изображениями обезглавленных тел и головой президента на пике. Он также написал об "угрозах" жизни Макрона в ходе церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и оскорбил его супругу, назвав ее, в частности, "трансгендером". Во время слушания он заявлял, что не имел намерения причинить вред и не собирался отправлять это письмо непосредственно в Елисейский дворец, добавляет радио.

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Версия на английском языке Man sentenced for letter threatening Macron couple in France

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