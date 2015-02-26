Президент Уругвая назвал тюрьму на базе США в Гуантанамо "позором человечества"

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Президент Уругвая Хосе Мухика назвал спецтюрьму США на военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе "позором человечества". Об этом он заявил в минувшую среду в интервью агентству Reuters.

В декабре 2014 года шесть человек, которые свыше 10 лет содержались на этой базе без судебного решения, были доставлены в Уругвай, где им было предоставлено убежище. Речь идет о четырех сирийцах, палестинце и выходце из Туниса. По словам Мухики, они деморализованы и им трудно адаптироваться в обществе. "Им не хватает внутреннего огня, желания бороться за жизнь, их наполовину превратили в овощи", - заметил уругвайский лидер.

Мухика добавил, что бывшим узникам Гуантанамо тяжело дается испанский язык и им сложно найти работу. "Они должны прийти в себя, - отметил он. - Но я не знаю, удастся ли им". Глава государства, не вдаваясь в подробности, сообщил, что один из них даже решил покинуть Уругвай. "Мы находимся в контакте с посольством одной арабской страны, которая бы могла его принять", - сообщил он в этой связи.

Сам президент Уругвая не понаслышке знает о тюрьмах. В прошлом он известен как участник группировки "Тупамарос", использовавшей в 1960-1970-е годы вооруженные методы борьбы с режимом. В столкновениях с правительственными войсками он получил шесть пулевых ранений, был схвачен, прошел через пытки и провел в общей сложности более 14 лет в местах лишения свободы. В марте 1985 года, после амнистии политических заключенных, будущий глава государства вышел на свободу с убеждением, что использование насильственных путей захвата власти было ошибкой.

Срок президентских полномочий Хосе Мухики истекает 1 марта этого года. После этого бразды правления страной примет его коллега по правящей левой коалиции "Широкий фронт" Табаре Васкес, одержавший победу во втором туре выборов 30 ноября 2014 года, информирует Report со ссылкой на ТАСС.