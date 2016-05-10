Президент Турции подал в суд на главу концерна Axel Springer

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд заявление против главы медийного концерна Axel Springer Матиаса Депфнера. Как передает Report, об этом сообщил представляющий интересы турецкого лидера адвокат Ральф Хеккер, руководитель компании выступил в поддержку телеведущего Яна Бемермана.

Депфнер в открытом письме сатирику написал, что считает "удавшимся" его стихотворение. "Я смеялся во весь голос", - отметил председатель правления концерна, добавив, что готов присоединиться к прозвучавшим в стихотворении формулировкам и оскорблениям.

Земельный суд в Кельне уже дал понять, что, скорее всего, отклонит иск. Хеккер отметил, что если это произойдет, будет советовать Эрдогану обратиться в суд следующей инстанции.

Бемерман 31 марта в эфире передачи Neo Magazin Royale прочитал оскорбительное стихотворение в адрес турецкого лидера. Впоследствии МИД ФРГ получил вербальную ноту со стороны Анкары, в которой содержался призыв принять юридические меры по отношению к ведущему.