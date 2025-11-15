Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Президент США подтвердил намерение провести ядерные испытания

    • 15 ноября, 2025
    • 09:06
    Президент США подтвердил намерение провести ядерные испытания

    Американский президент Дональд Трамп подтвердил прежние заявления, что США проведут ядерные испытания в ближайшее время.

    Как передает Report, глава Белого дома высказался об этом на борту президентского самолета по пути во Флориду.

    "Мы проведем ядерные испытания, поскольку их проводят другие", - сказал Трамп журналистам. В ответ на вопрос о времени испытаний президент заявил: "Очень скоро".

    Он отказался отвечать на вопрос о том, будет ли осуществлен взрыв непосредственно ядерной боеголовки.

    Ранее стало известно, что США летом провели успешные летные испытания модернизированной термоядерной авиабомбы В61 в версии В61-12.

