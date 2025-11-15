ABŞ prezidenti nüvə sınaqları keçirəcəyini təsdiqləyib
Digər ölkələr
- 15 noyabr, 2025
- 08:50
Prezident Donald Tramp ABŞ-nin yaxın gələcəkdə nüvə sınaqları keçirəcəyi ilə bağlı əvvəlki açıqlamalarını təsdiqləyib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Ağ Ev rəhbəri Floridaya gedərkən "Air Force One" təyyarəsində bildirib.
"Biz çox tezliklə nüvə sınaqları keçirəcəyik, çünki onları başqaları aparır", - Tramp jurnalistlərə deyib.
O, nüvə başlığının özünün partladılacağı ilə bağlı suala cavab verməkdən imtina edib.
Qeyd edək ki, ABŞ modernləşdirilmiş "B61-12" termonüvə bombalarını uğurla sınaqdan keçirib
