İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    ABŞ prezidenti nüvə sınaqları keçirəcəyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 15 noyabr, 2025
    • 08:50
    ABŞ prezidenti nüvə sınaqları keçirəcəyini təsdiqləyib

    Prezident Donald Tramp ABŞ-nin yaxın gələcəkdə nüvə sınaqları keçirəcəyi ilə bağlı əvvəlki açıqlamalarını təsdiqləyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ağ Ev rəhbəri Floridaya gedərkən "Air Force One" təyyarəsində bildirib.

    "Biz çox tezliklə nüvə sınaqları keçirəcəyik, çünki onları başqaları aparır", - Tramp jurnalistlərə deyib.

    O, nüvə başlığının özünün partladılacağı ilə bağlı suala cavab verməkdən imtina edib.

    Qeyd edək ki, ABŞ modernləşdirilmiş "B61-12" termonüvə bombalarını uğurla sınaqdan keçirib

    Donald Tramp Nüvə silahı ABŞ
    Президент США подтвердил намерение провести ядерные испытания

    Son xəbərlər

    10:04

    Ötən gün ailələrinin itkin kimi axtarışa verdiyi 7 nəfər tapılaraq təhvil verilib

    Hadisə
    10:02
    Foto

    Muxtar Babayev: İqlim şəffaflığı Paris Sazişi çərçivəsində götürülmüş öhdəliklərin yerinə yetirilməsində mühüm rol oynayır

    COP29
    10:00
    Foto

    Bakı məktəbliləri arasında velosiped yarışı keçirilib

    Fərdi
    09:53

    Qazaxıstan və Özbəkistan arasında strateji tərəfdaşlıq müzakirə edilib

    Region
    09:51

    Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 8 cinayətin üstü açılıb

    Hadisə
    09:44

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları 4 növdə çıxış edəcəklər

    Fərdi
    09:37
    Foto

    Azərbaycan ADB ilə şəhər nəqliyyat şəbəkəsinin genişləndirilməsinin növbəti mərhələsini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    09:37

    Rusiya Ukraynanın 64 PUA-sını vurub

    Digər ölkələr
    09:24

    Azərbaycan karbamid istehsalını cüzi artırıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti