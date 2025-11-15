ABŞ modernləşdirilmiş "B61-12" termonüvə bombalarını uğurla sınaqdan keçirib
- 15 noyabr, 2025
- 05:08
Bu yay, Amerika Birləşmiş Ştatları modernləşdirilmiş "B61" nüvə bombasının "B61-12" versiyasını uğurla sınaqdan keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Energetika Nazirliyinin Sandiya milli laboratoriyası məlumat yayıb.
Avqustun 19-dan 21-dək keçirilən sınaqlar zamanı beşinci nəsil "F-35" qırıcıları Nevada ştatındakı Tonopah sınaq poliqonuna "B61-12" bombalarını atıblar.
Laboratoriyanın mütəxəssislərinin sözlərinə görə, sınaqlar müsbət nəticə verib və bu silahın effektivliyinin qiymətləndirilməsində mühüm mərhələ olub.
ABŞ-nin Milli Nüvə Təhlükəsizliyi Agentliyi ötən ilin dekabrında bu nüvə bombalarını yeni plutonium nüvələri ilə təkmilləşdirmək üçün çoxillik proqramı tamamlayıb və onların xidmət müddətini ən azı 20 il uzadıb.
"B61-12" döyüş başlığına malik bombaların gücü cəmi 0,3-50 kilotondur. Bununla belə, bu, bombanı daha idarə oluna bilən və dəqiq edən yeni quyruq vahididir. Bu, onu paraşütlə deyil, yüksək hündürlükdə uçan təyyarədən atmağa imkan verir. Bundan sonra bomba avtonom şəkildə öz hədəfinə doğru bir çox kilometr gedir və lazım gələrsə, ona yaxınlaşır.
"B61", ABŞ-da 1962-ci ildən 14 modifikasiyada hazırlanmış, 0,3 ilə 340 kiloton arasında dəyişən gücə malik, havadan atılan taktiki nüvə silahlarından biridir. Bu yaxınlarda əvvəlki "B-61-1"dən "B61-4" modifikasiyalarına qədər 400 ədəd "B61-12" döyüş sursatı yaradılması barədə qərar qəbul edilib ki, bunlar da möhkəmləndirilmiş bunkerləri məhv etmək üçün istifadə olunacaq.