В США успешно испытали термоядерные авиабомбы B61-12

Соединенные Штаты летом провели успешные летные испытания модернизированной термоядерной авиабомбы В61 в версии В61-12.

Как передает Report, об этом ообщила Национальная лаборатория "Сандия" Минэнерго США.

В рамках испытаний, которые проводились 19-21 августа, истребители пятого поколения F-35 доставляли и сбрасывали инертные авиабомбы В61-12 на полигоне Тонопа в штате Невада. Как отметили специалисты лаборатории "Сандия", испытания дали положительные результаты, "став важной вехой в оценке эффективности этого оружия".

Национальное агентство США по ядерной безопасности (NNSA) в декабре прошлого года завершило многолетнюю программу обновления этих ядерных авиабомб с установкой новых плутониевых сердечников, продлив срок их службы как минимум на 20 лет.

B61 – это семейство тактического ядерного оружия воздушного базирования с переменной мощностью от 0,3 до 340 килотонн, создаваемое в США с 1962 в 14 модификациях. Ранее было принято решение создать 400 боеприпасов B61-12 из предыдущих модификаций B-61-1 – B61-4, которые будут применяться для уничтожения укрепленных бункеров.