Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии награждения Детского фестиваля искусств

Министерство культуры, Министерство науки и образования и Центр Гейдара Алиева подвели итоги очередного Детского фестиваля искусств.

Как сообщает Report, в пятницу в Центре Гейдара Алиева состоялась церемония награждения победителей фестиваля, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева.

Сначала была предоставлена информация о фестивале. Было отмечено, что целью фестиваля, проводимого с 2023 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, является привитие национально-духовных ценностей молодому поколению, сохранение традиционных видов искусства и воспитание молодежи, преданной своему государству и родине. Проект также является частью деятельности Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, по поддержке культуры и молодых талантов.

Детский фестиваль искусств представляет собой не только конкурсный формат, но и широкую творческую платформу, направленную на развитие детей, способствуя формированию навыков командной работы, сценической культуры, творческого подхода и самовыражения. Эта платформа превратила Детский фестиваль искусств из конкурсного формата в культурный механизм, служащий для формирования банка талантов по всей стране. Так, фестиваль, объединяющий детей в возрасте от 6 до 17 лет со всех регионов Азербайджана, за прошедшее время создал широкие возможности для творческого обмена в профессиональных и любительских категориях.

На нынешний фестиваль, стартовавший в марте 2025 года, поступило более 27 тысяч заявок от участников, что еще раз подтверждает широкий масштаб проекта и растущий интерес детей к искусству.

По результатам отборочных этапов определились победители по 19 индивидуальным и 5 коллективным номинациям. Всего победителями фестиваля стали 512 человек.

Выступивший на мероприятии министр культуры Адиль Керимли отметил, что одним из основных направлений культурной политики, проводимой под руководством президента Ильхама Алиева, является государственная поддержка выявления молодых кадров и молодых талантов. По словам министра, Фонд Гейдара Алиева под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой реализует многочисленные проекты по выявлению молодых талантов, поддержке их образования и личностного развития.

"За эти годы многие наши молодые таланты были привлечены к программам обучения за рубежом по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева, лично Мехрибан ханум Алиевой, были предприняты различные шаги для их индивидуального развития. Детский фестиваль искусств проводится по инициативе и идее вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Одной из поставленных задач было создание механизма для выявления на всей территории страны молодых талантов с творческим мышлением, детей с особыми природными способностями, и проведения с ними работы по индивидуальному развитию. Этот проект был создан именно на основе этой идеи. Детский фестиваль искусств, проводимый уже второй раз, является не просто мероприятием, а очень важным проектом по содержанию и идее. В фестивале приняли участие дети и молодежь из 86 городов и районов, включая районы столицы. По результатам трехэтапного отбора были определены победители в 24 номинациях. Это комплексная платформа для выявления творческих личностей. Здесь формируется кадровый банк молодых талантов. На основе созданной электронной аналитической платформы мы определяем, какие таланты есть в каждом регионе, какие регионы больше склонны к различным видам искусства. Это позволяет как осуществлять управление в сфере культуры на основе данных в будущем, так и создает широкие возможности для их выявления на начальном этапе формирования профессионального состава и приведения к профессиональному образованию, а затем к управлению в профессиональной сфере культуры", - подчеркнул министр культуры.

Затем состоялась церемония награждения победителей фестиваля. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поздравила победителей и пожелала им успехов.

После этого была представлена концертная программа в исполнении победителей. В рамках программы победители выступили как с сольными номерами, так и с дуэтами с известными деятелями искусства и специально подготовленными музыкально-сценическими композициями.

Десятилетняя Мелисса Гулиева, член Детско-юношеского центра развития №5, ставшая победителем в номинации "Рисунок", сообщила, что ее работа, изображающая наши древние базары, была признана лучшей: "Я очень рада, что вошла в число победителей. В дальнейшем буду продолжать работать над собой и создавать еще более прекрасные произведения".

Двенадцатилетний Рауль Гусейнов, занявший первое место по академическому вокалу, победил с песней "Гулярам, гюльсан" из произведений композитора Фикрета Амирова. Он сказал, что его соперники были достаточно сильными, но он не испытал трудностей в достижении победы. Рауль отметил, что занимается музыкой три года и впервые занял первое место. Р. Гусейнов планирует продолжать свою деятельность в этом направлении в будущем и представлять Азербайджан на международной арене.

Следует отметить, что Детский фестиваль искусств основан на принципах инклюзивности, обеспечивая равное участие каждого ребенка. В рамках фестиваля дети с ограниченными возможностями здоровья также приняли участие и стали победителями в номинациях игра на гармони, декоративно-прикладное искусство и живопись. Доступная среда, созданная для детей с особыми потребностями, позволила им свободно демонстрировать свои таланты. Фестиваль служит продвижению равных возможностей и социальной интеграции в сфере культуры.

Проект в следующие годы планируется продолжить с более широкой программой и поддержкой творческого пути тысяч детей.