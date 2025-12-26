РФ атаковала одну из самых оживленных трасс Харькова: горят машины, есть погибшие и раненые
- 26 декабря, 2025
- 18:58
Россия нанесла очередные удары по Харьковской области Украины с применением управляемых авиабомб, есть погибшие и пострадавшие.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграм-канал мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Взрывы прогремели как в пригороде, так и непосредственно в областном центре. По предварительной информации, удар нанесен по Шевченковскому району",-сообщил Терехов.
Впоследствии городской голова уточнил, что попадание произошло в одну из самых оживленных трасс Харькова. Горят несколько автомобилей, в окрестных домах выбиты окна. В горящих машинах находились люди.
