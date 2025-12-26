Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Рябков: РФ хотела бы видеть Украину дружественной страной

    Другие страны
    • 26 декабря, 2025
    • 20:22
    Рябков: РФ хотела бы видеть Украину дружественной страной

    РФ и США приблизились к урегулированию российско-украинского конфликта, сторонам необходимо сделать последний рывок.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков программы "60 минут" на телеканале "Россия".

    "Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению, но от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность", - сказал дипломат.

    По его словам, Украина распространила план урегулирования, который кардинально отличается от того, что обсуждают Россия и США, и "никакой договоренности достигнуть не удастся, если стороны отойдут от пониманий Анкориджа".

    "Мы видели, что в украинских пабликах появились ссылки на план, состоящий из 20 пунктов. Мы знаем, что этот план радикально, если это вообще можно назвать планом, отличается от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной", - сказал он.

    Он также добавил, что РФ хотела бы видеть Украину дружественной страной. "Мы бы хотели видеть Украину дружественной России страной, - указал он. - Я думаю, что Украина к этому придет. Надо просто постараться, чтобы этот момент приблизился

    Рябков отметил, что Москва открыта к контактам с Европой, но с их стороны готовности к этому не наблюдается.

    ".

    Ryabkov: Rusiya Ukraynanı dost ölkə kimi görmək istərdi

