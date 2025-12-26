İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Ryabkov: Rusiya Ukraynanı dost ölkə kimi görmək istərdi

    Digər ölkələr
    • 26 dekabr, 2025
    • 20:36
    Ryabkov: Rusiya Ukraynanı dost ölkə kimi görmək istərdi

    Rusiya və ABŞ Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllinə yaxınlaşıb, tərəflərin son dəfə cəhd etməsi lazımdır.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Sergey Ryabkov "Rossiya" telekanalının "60 dəqiqə" proqramında deyib.

    "Düşünürəm ki, 2025-ci il dekabrın 25-də hamımızın yaddaşında həqiqətən də həllə yaxınlaşdığımız bir hədd kimi qalacaq, lakin son cəhdi edib razılaşmaya çıxa biləcəyikmi? Bax bu, qarşı tərəfin siyasi iradəsindən asılıdır", - diplomat bildirib.

    "Biz Ukrayna mətbuatında 20 maddədən ibarət bir plana istinadların meydana çıxdığını gördük. Bilirik ki, bu plan, əgər buna ümumiyyətlə plan demək mümkündürsə, son həftələrdə, dekabrın ilk günlərindən başlayaraq Amerika tərəfi ilə müzakirə etdiyimiz 27 maddədən köklü şəkildə fərqlənir", - o bildirib.

    Onun sözlərinə görə, əgər tərəflər Ankoricdə razılaşdırılan məsələlərdən uzaqlaşsalar, heç bir kompromis əldə etmək mümkün olmayacaq. O, həmçinin əlavə edib ki, Rusiya Ukraynanı dost ölkə kimi görmək istərdi:

    "Düşünürəm ki, Ukrayna buna gələcək. Sadəcə, bu anın yaxınlaşması üçün səy göstərmək lazımdır"

    Ryabkov qeyd edib ki, Moskva Avropa ilə əlaqələrə açıqdır, lakin onlar tərəfdən buna hazırlıq müşahidə olunmur.

    Sergey Ryabkov Ukrayna Sülh Planı Ankoric
    Рябков: РФ хотела бы видеть Украину дружественной страной

    Son xəbərlər

    21:07
    Foto

    Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva mükafatlandırma mərasimində iştirak ediblər

    Mədəniyyət siyasəti
    21:02

    AFFA Antalyada hazırlıq keçəcək hakimlərin siyahısını açıqlayıb

    Futbol
    20:51

    Rusiyanın Xarkova hücumu nəticəsində iki nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:39
    Foto

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində məhkəmə baxışı başa çatıb

    Hadisə
    20:37
    Foto

    Leyla Əliyeva "ANİMAFİLM Studio"nun qonağı olub

    Mədəniyyət
    20:36

    Ryabkov: Rusiya Ukraynanı dost ölkə kimi görmək istərdi

    Digər ölkələr
    20:29

    Malatyada Yeni ildə terror aktı hazırlayan İŞİD üzvü saxlanılıb

    Region
    20:18
    Foto

    Heydər Əliyev Fondu uşaqlar üçün bayram şənliyi təşkil edib

    Sosial müdafiə
    20:16

    Türkiyə, Misir, Somali və Cibuti İsrailin Somalilendi tanımaq qərarını pisləyiblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti