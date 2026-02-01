İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Tonqa Krallığı sahillərində 5,8 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 01 fevral, 2026
    • 05:55
    Tonqa Krallığı sahillərində 5,8 maqnitudada zəlzələ olub

    Tonqa Krallığının əsas adası olan Tonqatapunun cənub sahillərində 5,8 maqnitudada zəlzələ baş verib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, zəlzələnin episentri ada dövlətinin paytaxtı Nukualofadan 112 kilometr şimal-şərqdə, 24 mindən çox insanın yaşadığı ərazidə, zəlzələ ocağı təxminən 12 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir. Sunami təhlükəsi elan olunmayıb.

    Tonqo Krallığı Zəlzələ Episentr
