У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у южного побережья главного острова Королевства Тонга - Тонгатапу.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 112 км к северо-востоку от столицы островного государства, города Нукуалофа, где проживают более 24 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 12 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.