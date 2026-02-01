У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8
Другие страны
- 01 февраля, 2026
- 03:54
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у южного побережья главного острова Королевства Тонга - Тонгатапу.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр стихии находился в 112 км к северо-востоку от столицы островного государства, города Нукуалофа, где проживают более 24 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 12 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
