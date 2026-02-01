Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8

    • 01 февраля, 2026
    • 03:54
    У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у южного побережья главного острова Королевства Тонга - Тонгатапу.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр стихии находился в 112 км к северо-востоку от столицы островного государства, города Нукуалофа, где проживают более 24 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 12 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

