    Бакинский военный суд завершил рассмотрение дела граждан Армении, приговор объявят позже

    Происшествия
    • 26 декабря, 2025
    • 21:00
    Бакинский военный суд завершил рассмотрение дела граждан Армении, приговор объявят позже

    В Бакинском военном суде завершено судебное разбирательство по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения, обвиняемых в совершении тяжких преступлений против мира и человечности.

    Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова) обвиняемым были предоставлены переводчики на язык, который они владеют, а также адвокаты для их защиты.

    В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

    Суд удалился в совещательную комнату; приговор будет объявлен после возвращения.

    Новость дополняется

