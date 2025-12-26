Бакинский военный суд завершил рассмотрение дела граждан Армении, приговор объявят позже

В Бакинском военном суде завершено судебное разбирательство по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения, обвиняемых в совершении тяжких преступлений против мира и человечности.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова) обвиняемым были предоставлены переводчики на язык, который они владеют, а также адвокаты для их защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Суд удалился в совещательную комнату; приговор будет объявлен после возвращения.

