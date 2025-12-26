Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    • 26 декабря, 2025
    • 20:56
    Посол РФ в Армении: Происходящее на Южном Кавказе значимо для Москвы

    Россия всегда считала, что все болезненные вопросы Южного Кавказа должны быть решены, и это должно быть сделано в долгосрочной перспективе.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

    "Позиция России не изменилась, и сейчас мы четко заявляем, что готовы оказать помощь сторонам в необходимой форме и объеме. То, что происходит на Южном Кавказе, имеет для нас огромное значение", - сказал он.

