В Малатье задержан член ИГИЛ, готовивший теракт на Новый год
В регионе
- 26 декабря, 2025
- 20:48
В турецкой Малатье задержан член террористической организации ИГИЛ, готовивший теракт на Новый год.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.
Согласно информации, террорист Ибрагим Буртакучин задержан в результате совместной операции Национальной разведывательной организации Турции (MİT) и полиции.
По данным разведки, он готовил теракт на новогодние праздники в Турции и поддерживал связь с членами ИГИЛ как внутри страны, так и за рубежом.
Во время обысков в месте проживания подозреваемого были обнаружены многочисленные цифровые материалы и запрещенные издания.
