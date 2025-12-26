В Малатье задержан член ИГИЛ, готовивший теракт на Новый год

В турецкой Малатье задержан член террористической организации ИГИЛ, готовивший теракт на Новый год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

Согласно информации, террорист Ибрагим Буртакучин задержан в результате совместной операции Национальной разведывательной организации Турции (MİT) и полиции.

По данным разведки, он готовил теракт на новогодние праздники в Турции и поддерживал связь с членами ИГИЛ как внутри страны, так и за рубежом.

Во время обысков в месте проживания подозреваемого были обнаружены многочисленные цифровые материалы и запрещенные издания.