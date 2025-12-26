Лейла Алиева встретилась с творческим коллективом ANİMAFİLM Studio
Культура
- 26 декабря, 2025
- 20:51
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась с творческим коллективом ANİMAFİLM Studio.
Как сообщает Report, в ходе встречи Лейла Алиева побеседовала с сотрудниками студии, обменялась мнениями с творческими личностями о перспективах развития анимационного искусства в нашей стране.
Во встрече приняли участие директор студии Рашид Агамалиев, заслуженный работник культуры, персональный стипендиат президента Азербайджана Эльчин Гами Ахундов и сотрудники студии.
