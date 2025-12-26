Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Таиланд не откажется от занятой территории для переговоров с Камбоджей

    Другие страны
    • 26 декабря, 2025
    • 21:14
    Таиланд не откажется от занятой территории для переговоров с Камбоджей

    Премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что Бангкок отвергает предложение камбоджийской стороны в рамках переговорного процесса отвести войска обеих стран на позиции на момент до начала пограничного конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", слова премьера издание Bangkok Post.

    "Мы уже установили суверенитет в районах, которые, как мы считаем, относятся к Таиланду. Мы не можем уступить. Переговоры должны идти с учетом реалий, а не с позиций, которые лишают преимуществ Таиланд", - подчеркнул Чанвиракун.

    По его словам, вооруженные силы Таиланда подтвердили достижение целей, связанных с территориальными вопросами.

    Премьер отметил, что Бангкок также согласен на 72-часовое прекращение огня, за которым последует возможное освобождение 18 взятых в плен с лета камбоджийских солдат.

    Tailand Kamboca ilə danışıqlar üçün tutduğu ərazidən imtina etməyəcək

    Лента новостей