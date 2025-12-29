Rusiyada evdə baş verən yanğında 4 nəfər ölüb
29 dekabr, 2025
- 07:26
Rusiyanın Petropavlovsk-Kamçatka şəhərində yerləşən evlərin birində baş verən yanğında 4 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS-a regional Səhiyyə Nazirliyi məlumat verib.
Nazirlikdən verilən məlumata görə, hadisə Qorki küçəsi 15/2 ünvanında qeydə alınıb. Yanğın nəticəsində ölənlərin ikisi uşaqdır.
Hadisə yerində 4 təcili yardım briqadası cəlb edilib. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır.
