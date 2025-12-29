İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Rusiyada evdə baş verən yanğında 4 nəfər ölüb

    Region
    • 29 dekabr, 2025
    • 07:26
    Rusiyada evdə baş verən yanğında 4 nəfər ölüb

    Rusiyanın Petropavlovsk-Kamçatka şəhərində yerləşən evlərin birində baş verən yanğında 4 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS-a regional Səhiyyə Nazirliyi məlumat verib.

    Nazirlikdən verilən məlumata görə, hadisə Qorki küçəsi 15/2 ünvanında qeydə alınıb. Yanğın nəticəsində ölənlərin ikisi uşaqdır.

    Hadisə yerində 4 təcili yardım briqadası cəlb edilib. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır.

    yanğın Rusiya
