При пожаре на Камчатке погибли четыре человека
В регионе
- 29 декабря, 2025
- 07:23
Четыре человека, включая двоих детей, не выжили при пожаре в доме в Петропавловске-Камчатском Камчатского края РФ.
Как передает Report, об этом в Telegram сообщил краевой Минздрав.
По данным ведомства, инцидент произошел по адресу улица Горького 15/2. В результате пожара четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью, среди них - двое детей.
Отмечается, что на месте происшествия работали четыре бригады скорой помощи.
