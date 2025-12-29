При пожаре на Камчатке погибли четыре человека

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Четыре человека, включая двоих детей, не выжили при пожаре в доме в Петропавловске-Камчатском Камчатского края РФ.

    Как передает Report, об этом в Telegram сообщил краевой Минздрав.

    По данным ведомства, инцидент произошел по адресу улица Горького 15/2. В результате пожара четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью, среди них - двое детей.

    Отмечается, что на месте происшествия работали четыре бригады скорой помощи.

