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    Президент США: Наш выход из Сирии не является неожиданностью

    Дональд Трамп: 6 месяцев назад я открыто говорил об этом

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Наш выход из Сирии не является неожиданностью".

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV, об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

    "Наш выход из Сирии не является неожиданностью. На протяжении многих лет я вел кампанию для выхода из Сирии. 6 месяцев назад я открыто говорил об этом", - написал Дональд Трамп.

    Отметим, что 19 декабря президент Соединенных Штатов подписал решение о выходе США из Сирии. Со вчерашнего дня тяжелая техника США вывозится из этой страны.

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