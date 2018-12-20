Президент США: Наш выход из Сирии не является неожиданностью

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Наш выход из Сирии не является неожиданностью".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV, об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

"Наш выход из Сирии не является неожиданностью. На протяжении многих лет я вел кампанию для выхода из Сирии. 6 месяцев назад я открыто говорил об этом", - написал Дональд Трамп.

Отметим, что 19 декабря президент Соединенных Штатов подписал решение о выходе США из Сирии. Со вчерашнего дня тяжелая техника США вывозится из этой страны.