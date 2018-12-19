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    Пентагон подтвердил начало вывода войск из Сирии

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Соединённые Штаты приступили к выводу своего воинского контингента из Сирии, говорится в заявлении пресс-секретаря Минобороны США Даны Уайт.

    Как передает Report, «Мы приступили к процессу возвращения американских военнослужащих домой из Сирии по мере того, как переходим к следующей фазе нашей кампании», — приводит текст пресс-релиза CNBC.

    В Пентагоне подчеркнули, что коалиция освободила удерживаемые террористами территории, однако кампания против «Исламского государства» не окончена.

    Ведомство также пообещало продолжить работу с союзниками в борьбе с группировкой, «где бы она ни действовала».

    Соединенные Штаты приступили к выводу своих войск из Сирии.

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