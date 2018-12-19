Пентагон подтвердил начало вывода войск из Сирии

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Соединённые Штаты приступили к выводу своего воинского контингента из Сирии, говорится в заявлении пресс-секретаря Минобороны США Даны Уайт.

Как передает Report, «Мы приступили к процессу возвращения американских военнослужащих домой из Сирии по мере того, как переходим к следующей фазе нашей кампании», — приводит текст пресс-релиза CNBC.

В Пентагоне подчеркнули, что коалиция освободила удерживаемые террористами территории, однако кампания против «Исламского государства» не окончена.

Ведомство также пообещало продолжить работу с союзниками в борьбе с группировкой, «где бы она ни действовала».

Соединенные Штаты приступили к выводу своих войск из Сирии.