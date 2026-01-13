Трамп призвал американцев и союзников США покинуть Иран

Союзникам и гражданам США, которые находятся на территории Ирана, следует немедленно покинуть эту страну.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время посещения автомобильного завода компании Ford в Детройте.

"Я бы сказал, что неплохая идея - уехать [из Ирана]", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости для граждан США покинуть Иран.

На вопрос журналистов, что он имел в виду под словами в Truth Social о том, что "Помощь уже в пути", американский лидер ответил: "Простите, вам придется самим это выяснить".

В конце декабря в исламской республике вспыхнули массовые протесты на фоне глубокого экономического кризиса, которые не утихают по сей день. Трамп до этого не исключал, что США нанесут удары по Ирану на фоне демонстраций в стране.