    Tramp amerikalıları və müttəfiqlərini İranı tərk etməyə çağırıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, amerikalılar İrandan təxliyə imkanlarını nəzərdən keçirməlidirlər.

    "Report"un məlumatına görə, dekabr ayının sonunda İranda dərin iqtisadi böhran fonunda kütləvi etiraz aksiyaları başlayıb və bu günə qədər səngiməyib.

    ABŞ lideri bundan əvvəl də ölkədəki nümayişlər fonunda ABŞ-nin İrana zərbələr endirə biləcəyini istisna etməyib.

    Məlumat yenilənir...

