Tramp amerikalıları və müttəfiqlərini İranı tərk etməyə çağırıb
Digər ölkələr
- 13 yanvar, 2026
- 22:51
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, amerikalılar İrandan təxliyə imkanlarını nəzərdən keçirməlidirlər.
"Report"un məlumatına görə, dekabr ayının sonunda İranda dərin iqtisadi böhran fonunda kütləvi etiraz aksiyaları başlayıb və bu günə qədər səngiməyib.
ABŞ lideri bundan əvvəl də ölkədəki nümayişlər fonunda ABŞ-nin İrana zərbələr endirə biləcəyini istisna etməyib.
Məlumat yenilənir...
Son xəbərlər
22:55
Dünya Bankı: Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesinin nəticəsi regionun iqtisadi perspektivləri üçün vacibdirİqtisadiyyat
22:52
"Quba"nın baş məşqçisi: "Sevdindirici haldır ki, "Naxçıvan"a qalib gəldik"Komanda
22:51
Tramp amerikalıları və müttəfiqlərini İranı tərk etməyə çağırıbDigər ölkələr
22:49
HRANA: İranda etirazlar zamanı ən azı 550 nəfər saxlanılıbRegion
22:40
Bundesliqanın oyunu əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıbFutbol
22:29
Qazaxda minik avtomobili "TIR"a çırpılıb, ölən varHadisə
22:27
ABŞ Energetika Nazirliyi Azərbaycanın iki illik neft hasilatı proqnozunu dəyişməyibEnergetika
22:26
Dünya Bankı Azərbaycanın 2026-2027-ci illər üçün iqtisadi artım proqnozlarını açıqlayıbMaliyyə
22:18