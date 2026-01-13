Трамп призвал иранцев продолжать протестовать

Президент США Дональд Трамп заявил об отмене всех встреч с иранскими официальными лицами до прекращения насилия в отношении протестующих в Иране.

Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

"Иранские патриоты, ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОТЕСТОВАТЬ - ЗАХВАТИТЕ СВОИ УЧРЕЖДЕНИЯ!!! Забудьте имена... насильников. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока бессмысленные убийства протестующих НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ. ПОМОЩЬ УЖЕ В ПУТИ", - написал он.