Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп призвал иранцев продолжать протестовать

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 18:54
    Трамп призвал иранцев продолжать протестовать

    Президент США Дональд Трамп заявил об отмене всех встреч с иранскими официальными лицами до прекращения насилия в отношении протестующих в Иране.

    Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

    "Иранские патриоты, ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОТЕСТОВАТЬ - ЗАХВАТИТЕ СВОИ УЧРЕЖДЕНИЯ!!! Забудьте имена... насильников. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока бессмысленные убийства протестующих НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ. ПОМОЩЬ УЖЕ В ПУТИ", - написал он.

    США Дональд Трамп Иран Протесты в Иране протесты
    Tramp iranlıları etirazları davam etdirməyə çağırıb

    Последние новости

    19:06

    Президент: За последние 80 лет не было второй такой страны, одержавшей столь абсолютную победу, как Азербайджан

    Внутренняя политика
    19:04

    Президент Ильхам Алиев: Будущее развитие Агдере будет очень ярким

    Внутренняя политика
    19:02

    Рада не смогла назначить Шмыгаля первым вице-премьером

    Другие страны
    18:54

    Ильхам Алиев: Мы навечно сохраним в сердцах светлую память о наших шехидах

    Внутренняя политика
    18:54

    Трамп призвал иранцев продолжать протестовать

    Другие страны
    18:49

    Великобритания вызвала посла Ирана на фоне массовых протестов

    Другие страны
    18:47

    Президент: С каждым месяцем число граждан, возвращающихся в Карабах, растет

    Карабах
    18:46

    Азербайджан укрепляет южную часть Среднего коридора через новую транспортную ассоциацию

    Инфраструктура
    18:46

    США признали три ближневосточных отделения "Братьев-мусульман" террористическими

    Другие страны
    Лента новостей