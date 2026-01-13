Tramp iranlıları etirazları davam etdirməyə çağırıb
Digər ölkələr
- 13 yanvar, 2026
- 19:02
İranda etirazçılara qarşı zorakılıq dayandırılana qədər ölkə rəsmiləri ilə bütün görüşlər ləğv olunub.
"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social"da yazıb.
"İranlı vətənpərvərlər, etrazları davam etdirin – öz müəssisələrinizi ələ keçirin!!! Zorakılıq edənlərin adlarını unudun. Onlar ağır bədəl ödəyəcəklər. Mən etirazçıların mənasız qətlə yetirilməsi dayandırılana qədər bütün görüşləri ləğv etmişəm. Kömək artıq yoldadır", - Tramp qeyd edib.
