Президент Сирии совершит официальный визит в Германию 19 января

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибудет в Германию с официальным визитом 19 января.

Как передает Report, об этом сообщает издание BILD со ссылкой на источники.

Это будет первый официальный визит сирийского лидера в Германию после вступления в должность в конце 2024 года. Встреча будет посвящена вопросам финансовой помощи для восстановления страны и возможной поддержке со стороны Берлина.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц примет президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Берлине.