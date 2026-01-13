Президент Сирии совершит официальный визит в Германию 19 января
Другие страны
- 13 января, 2026
- 19:18
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибудет в Германию с официальным визитом 19 января.
Как передает Report, об этом сообщает издание BILD со ссылкой на источники.
Это будет первый официальный визит сирийского лидера в Германию после вступления в должность в конце 2024 года. Встреча будет посвящена вопросам финансовой помощи для восстановления страны и возможной поддержке со стороны Берлина.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц примет президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Берлине.
