    Президент Сирии совершит официальный визит в Германию 19 января

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 19:18
    Президент Сирии совершит официальный визит в Германию 19 января

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибудет в Германию с официальным визитом 19 января.

    Как передает Report, об этом сообщает издание BILD со ссылкой на источники.

    Это будет первый официальный визит сирийского лидера в Германию после вступления в должность в конце 2024 года. Встреча будет посвящена вопросам финансовой помощи для восстановления страны и возможной поддержке со стороны Берлина.

    Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц примет президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Берлине.

    Сирия Германия Ахмед аш-Шараа Фридрих Мерц официальный визит
    Suriya Prezidenti yanvarın 19-da Almaniyaya rəsmi səfər edəcək

