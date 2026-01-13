Suriya Prezidenti yanvarın 19-da Almaniyaya rəsmi səfər edəcək
Suriya Prezidenti Əhməd Əl Şaraa yanvarın 19-da Almaniyaya rəsmi səfər edəcək.
"Report"un məlumatına görə, bunu BILD qəzeti mənbələrə istinadən yazıb.
Bu, Suriya liderinin 2024-cü ilin sonunda vəzifəyə başlamasından sonra Almaniyaya ilk rəsmi səfəri olacaq. Görüş ölkənin bərpası üçün maliyyə yardımı məsələlərinə və Berlindən mümkün dəstəyə həsr olunacaq.
Daha əvvəl bildirilib ki, Almaniya Kansleri Fridrix Merts Suriya Prezidenti Əhməd Əl Şaraanı Berlində qəbul edəcək.
