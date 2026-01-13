İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Suriya Prezidenti yanvarın 19-da Almaniyaya rəsmi səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 13 yanvar, 2026
    • 19:24
    Suriya Prezidenti yanvarın 19-da Almaniyaya rəsmi səfər edəcək

    Suriya Prezidenti Əhməd Əl Şaraa yanvarın 19-da Almaniyaya rəsmi səfər edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bunu BILD qəzeti mənbələrə istinadən yazıb.

    Bu, Suriya liderinin 2024-cü ilin sonunda vəzifəyə başlamasından sonra Almaniyaya ilk rəsmi səfəri olacaq. Görüş ölkənin bərpası üçün maliyyə yardımı məsələlərinə və Berlindən mümkün dəstəyə həsr olunacaq.

    Daha əvvəl bildirilib ki, Almaniya Kansleri Fridrix Merts Suriya Prezidenti Əhməd Əl Şaraanı Berlində qəbul edəcək.

    Suriya Almaniya Əhməd Əl Şaraa
    Президент Сирии совершит официальный визит в Германию 19 января

    Son xəbərlər

    19:48

    Ceyhun Bayramov: Venesuelada sülh və sabitliyin bərqərar olacağına ümidvarıq

    Xarici siyasət
    19:46

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Neftçi" voleybol komandası turu qələbə ilə başa vurub

    Komanda
    19:37

    "Qəzza Məhkəməsi"nin yekun qərarı Türkiyə Prezidentinə təqdim edilib

    Region
    19:24

    Suriya Prezidenti yanvarın 19-da Almaniyaya rəsmi səfər edəcək

    Digər ölkələr
    19:21

    IATA: Noyabrda sərnişin aviadaşımalarına tələbat təxminən 6 % artıb

    İnfrastruktur
    19:20

    HƏMAS bu ay yeni lider seçməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    19:18

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    19:11

    Ali Rada Şmıqalı baş nazirin müavini təyin edə bilməyib

    Digər ölkələr
    19:04

    KİV: ABŞ Yaxın Şərqdə bazalarını hazır vəziyyətə gətirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti